Confira dicas para evitar contágio por covid-19 em carros de aplicativo

Especialistas compartilharam dicas para usar um carro de aplicativo ou táxi durante a pandemia do coronavírus, a fim de reduzir o risco de infecção.

A professora Catherine Noakes, engenheira mecânica com formação em dinâmica de fluidos na Universidade de Leeds, aconselha abrir janelas para ventilação, sentar-se diagonalmente em frente ao motorista e limpar pontos de alto contato, como maçanetas.

O uso de uma cobertura facial para proteger as outras pessoas no veículo também é obrigatório nos transportes públicos, táxis e veículos particulares de aluguer - e uma arma essencial contra o vírus.

“Viajar em carros é particularmente desafiador, porque é um espaço muito pequeno - é um dos menores espaços que ocupamos”, disse o professor Noakes ao Guardian.

Abra as janelas

O Sars-CoV-2, o coronavírus que causa a covid-19, é transportado em gotículas microscópicas emitidas durante as atividades respiratórias naturais, como respiração e fala.

Simulações recentes descobriram que essas partículas transportadas pelo ar infectadas em um carro podem atingir níveis perigosos em apenas 15 minutos se as janelas não forem abertas.

Abrir as quatro janelas de um carro é a maneira mais eficaz de garantir ventilação adequada e reduzir o risco de transmissão se o passageiro ou o motorista estiverem infectados.

Mas se isso não for possível nos meses congelantes de inverno, abrir apenas duas janelas pode reduzir significativamente o risco de infecção.

O melhor arranjo é o passageiro sentar-se diagonalmente atrás do motorista e abrir a janela traseira do lado do motorista, bem como a do lado do passageiro dianteiro

"As simulações mostraram uma corrente de ar que atua como uma barreira entre o motorista e o passageiro", disse o Dr. Varghese Mathai, físico da Universidade de Massachusetts Amherst.

“Embora essas medidas não substituam o uso de máscara facial dentro de um carro, elas podem ajudar a reduzir a carga de patógenos dentro do espaço muito confinado da cabine de um carro.”

De acordo com o professor Noakes, o ar condicionado do carro não é tão eficaz quanto as janelas abertas - e, se usado, deve ser colocado na configuração correta.