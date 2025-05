Fumaça preta! Primeira votação no Conclave não define novo papa

O conclave que escolherá o sucessor do papa Francisco começou nesta quarta, 7, às 5 horas da manhã (horário de Brasília), com a missa Pro eligendo Pontifice na Basílica de São Pedro. A cerimônia reuniu 5 mil pessoas, segundo o Vaticano, e durou cerca de 90 minutos.

Por volta das 12h20 (horário de Brasília), os 133 cardeais fizeram o juramento de seguir as regras e de silêncio.

Ao término, foi proferido o grito em latim "extra omnes" (todos para fora) e as portas da Capela Sistina foram trancadas para o início da votação. O sinal de celular foi cortado no Vaticano.

A divulgação do resultado da 1ª votação ocorreu por volta das 16h desta quarta - em geral, o turno inicial não costuma eleger o pontífice. Foi isto mesmo que ocorreu.

Missa pede unidade da Igreja

As leituras escolhidas na cerimônia pré-conclave destacaram o aspecto de unidade e a missão sobrenatural da Igreja. Ao final do Evangelho, há um trecho em que Jesus diz: "Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi e vos constituí para que vades, e vosso fruto permaneça."

A celebração foi aberta ao público e conduzida por Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício - mesmo cardeal que presidiu o funeral de Francisco. "O amor é a única força capaz de mudar o mundo", destacou ele durante a homilia.

O cardeal ainda afirmou que o futuro papa enfrentará "um momento difícil, complexo na história".

O papa precisa ser eleito por dois terços dos 133 cardeais presentes, ou seja, 89 votos. O novo pontífice terá desafios que já vinham sendo enfrentados por Francisco, como posicionar a Igreja em um mundo abalado pela crise climática e por conflitos, como na Ucrânia e em Gaza.

O que vem a partir de agora?

A partir de quinta-feira, 8, serão realizadas quatro votações por dia, sendo duas pela manhã e outras duas à tarde. As fumaças devem ocorrer nos seguintes horários:

5h30 (Horário de Brasília) - somente se for branca, ou seja, se o novo papa tiver sido escolhido 7h (Horário de Brasília) 12h30 (Horário de Brasília) - somente se for branca 14h (Horário de Brasília)

São previstas duas fumaças por dia (7h e 14h), mas em caso de resultado positivo, a fumaça será antecipada, e deve sair 5h30, durante a votação da manhã, ou 12h30, na votação da tarde.

Se depois do terceiro dia de conclave a igreja ainda estiver sem papa, será feita uma pausa de 24 horas para orações. Depois, a votação será retomada.