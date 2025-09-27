Comício de ator famoso na Índia termina com 38 mortos e 50 feridos
De acordo com o ministro da Saúde e da Defesa de Tamil Nadu, entre as vítimas estão oito crianças e 16 mulheres
Ao menos 38 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas durante um comício do ator e político Vijay, realizado neste sábado (27/9) no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia.
Segundo o jornal The Hindu, várias pessoas desmaiaram na multidão durante o evento e foram levadas às pressas para o Hospital Médico Universitário Karur e para hospitais particulares da região.
De acordo com o ministro da Saúde e da Defesa de Tamil Nadu, MK Stalin, entre as vítimas estão oito crianças e 16 mulheres.
O ministro-chefe de Kerala, Pinarayi Vijayan, lamentou a tragédia e declarou estar consternado com o episódio. O governo de Tamil Nadu anunciou a criação de uma comissão de investigação, liderada pela juíza aposentada Aruna Jagadeesan, para apurar as circunstâncias que levaram à debandada.
O ator Vijay confirmou que será candidato nas eleições estaduais de 2026, em Tamil Nadu.
Quem é Vijay?
Considerado uma das maiores estrelas do cinema indiano, Vijay, também conhecido como Thalapathy, possui enorme influência cultural no sul da Índia. Entre seus filmes de maior sucesso estão:
- Leo (2023)
- Master (2021)
- Mersal (2017)
- Thuppakki (2012)
- Ghilli (2004)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA