Com salário de R$ 600 mil por ano, família britânica busca ‘babá de cães’

Um anúncio de vaga de trabalho para babá de dois cachorros feito por uma família do Reino Unido chamou atenção na internet. O salário oferecido é de, aproximadamente, R$ 600 mil (ou 100 mil libras). Entre as tarefas necessárias ao ofício estão: limpeza, alimentação, exercícios e bem-estar dos pets.

VEJA MAIS

Segundo o anúncio, a pessoa contratada precisa ser "excepcional e muito experiente" e deve cumprir com as obrigações para estabelecer o "bem-estar, felicidade e segurança” dos cachorros.

Os cuidados necessários vão desde os básicos, como limpeza, vacinação, acompanhamento médico e brincadeiras, até tarefas como criar para cada cachorro um regime de exercícios específicos.

Viagens inclusas

Quem ocupar a vaga também deve acompanhá-los em viagens domésticas e internacionais, garantindo segurança e conforto no trajeto. No destino, o profissional deve fazer um roteiro adaptado, com acomodações pet-friendly.

Flexibilidade

Também é exigido do cuidador de pets ter disposição para horários irregulares, como fins de semana, feriados e noites no geral, para conseguir suprir as necessidades dos cachorros e a agenda da família. O funcionário deve ter ainda carteira de motorista.

Além disso, visitas a parques, "encontrinho" com outros cachorros e participação ativa em eventos caninos são necessidades de organização do babá dos dois cachorros da família britânica. O anúncio, que é terceirizado, não especifica qual a família em questão. As informações são do jornal britânico Metro.