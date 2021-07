Com 59 anos, homem mata os pais por interromperem 'maratona de animes'

Junji Matsumoto, de 59 anos, matou os próprios pais, Hirozaku, de 88 anos, e Makie, de 87, alegando "não aguentar mais cuidar deles". Ele confessou ter cometido o crime em depoimento à polícia, após ser preso. O homem afirmou que os pais sempre o interrompiam enquanto ele assistia à sua maratona de animes. As informações são do jornal Tokyo Reporter e da reista IstoÉ. O crime teria acontecido por volta da noite do dia 21 de junho, na cidade japonesa de Fukuoka.

Dois dias depois, o homem tentou despistar a polícia percorrendo por algumas cidades no Japão. Ele foi preso só no dia 5 de julho, em Kyoto, a 600 quilômetros da cidade onde morava e cometeu os assassinatos.

Durante sua confissão, Matsumoto disse que estrangulou o pai com um cabo elétrico, depois do idoso pedir ajuda para ir ao banheiro. O criminoso escondeu os corpos dentro da geladeira.