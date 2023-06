Coletivo artístico vai leiloar bolsa da Louis Vuitton em versão microscópica

O coletivo artístico MSCHF irá leiloar, no próximo dia 19, uma versão microscópica da bolsa "OnTheGo", da grife Louis Vuitton. De acordo com os idealizadores, o acessório na cor verde fluorescente mede apenas 657 por 222 por 700 micrômetros e chega a ser menor que um grão de sal marinho, capaz de passar pelo buraco de uma agulha.

VEJA MAIS

A marca idealizadora da microbolsa é conhecida por produzir produtos que viralizam nas redes sociais, como as Big Red Boots, um tipo de bota com textura emborrachada de EVA e poliuretano termoplástico, que fez sucesso na Semana de Moda de Nova York, em abril deste ano.

De acordo com Kevin Wiesner, diretor de criação da marca, o objetivo da Microscopic Handbag é eliminar a utilidade do acessório, tornando-o apenas um símbolo da MSCHF. O lançamento do grupo novaiorquino consiste em satirizar e questionar a cultura do consumo e até onde a sociedade é capaz de chegar por um produto.

A bolsa foi reproduzida a partir de resina em um processo chamado "polimerização de dois fótons", uma espécie de impressão 3D para objetos vistos apenas com o microscópio. Segundo o diretor, a OnTheGo foi escolhida por ter um design que apresenta um retângulo simples e o logotipo da grife proeminente, podendo ser reproduzido em uma pequena escala.

O leilão da Microscopic Handbag acontecerá na próxima segunda-feira (19), na Joopiter, casa de leilões fundada pelo cantor Pharrell Williams. De acordo com o MSCHF, a bolsa será vendida em um estojo de gel lacrado pré-montado sob um microscópio com visor digital. Até o momento, o grupo não divulgou o preço e qual será o lance inicial para adquirir o produto.

*Juliana Maia, estagiária sob a orientação de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com