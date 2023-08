Briga por conta de 'cochilo' em metrô leva passageiro a 'nocaute'; vídeo

Uma soneca aparentemente inofensiva de um passageiro no metrô dos Estados Unidos (EUA) se transformou em uma cena de pancadaria e tumulto dentro de um dos vagões. O incidente ocorreu quando um homem ficou com raiva após um jovem - que cochilava ao seu lado - encostar no ombro.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o início da confusão, a discussão e os socos no jovem que tinha adormecido. Outro rapaz "comprou a briga" e foi defender o rapaz, que ficou desacordado por alguns segundos. O agressor fica visivelmente descontrolado.

A situação só teve um fim quando o jovem agredido deixou o vagão e prestou reclamação na delegacia. O agressor continuou a viagem e ainda não foi localizado pelas autoridades.