Motoristas brigam fisicamente em disputa por passageiros no Fortaleza, no Ceará; vídeo

A disputa por passageiros no Aeroporto Internacional de Fortaleza, no Ceará, têm gerado algumas confusões, incluindo violência física. Vídeos de brigas entre taxistas credenciados e não credenciados e motoristas de aplicativo, ganharam os aplicativos de mensagens e estão sendo compartilhados com frequência. As informações são do G1.

Em imagens recentes divulgadas, testemunhas mostram alguns homens se agredindo fisicamente no meio de malas, carros e passageiros, que se assustam com a situação.

O presidente do Sinditaxi, Francisco Moura pediu que as autoridades responsáveis tomem providências e cobrem da Fraport, empresa que gerencia o aeroporto de Fortaleza, as medidas necessárias: "Hoje, o aeroporto internacional de Fortaleza está um caos. O saguão está uma verdadeira feira livre".

VEJA MAIS

"A Fraport é responsável por isso, porque ela tem obrigação de manter o zelo e bom andamento do aeroporto, do embarque e desembarque, de toda a parte do aeroporto. Ela não pode permitir que o saguão vire uma feira livre", declarou o presidente do sindicato.

Os taxistas que fazem parte das cooperativas que tem parceria com a Fraport pagam R$ 900 por mês para terem permissão de trabalhar na área de embarque e desembarque.

"A Fraport é responsável por isso, porque ela tem obrigação de manter o zelo e bom andamento do aeroporto, do embarque e desembarque, de toda a parte do aeroporto. Ela não pode permitir que o saguão vire uma feira livre", declarou o presidente do sindicato.