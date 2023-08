Mais de mil taxistas devem fazer o recadastramento em Ananindeua; veja como e onde fazer

De acordo com dados de 2019, cerca de 1038 taxistas devem fazer a Renovação da Autorização de táxi em Ananideua, segundo a prefeitura do município.

O recadastramento é obrigatório tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas que queiram continuar a operar no serviço de transporte individual de passageiros por táxi no biênio 2023/2025.

Profissionais, titulares e auxiliares que atuam como taxistas no município pode se recadastrar até o dia 11 de setembro de 2023, através do link da disponível no site da Secretaria Municiapla de Transporte e Trânsito (Semutran). O documento necessários para para o recadastramento, podem ser conferidos através deste link.

Novas vagas

De acordo com a prefeitura de Ananindeua, após a conclusão do processo, será analisada a possibilidade de abertura de chamamento público para possível preenchimento de vagas.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).