Empresa de mulher que cuspiu em motorista de app é pichada em GO

A empresa da mulher que cuspiu em um motorista de aplicativo em Goiás (GO) foi pichada na madrugada desta terça-feira (22). Na fachada do local foram desenhados xingamentos, orgãos genitais e uma frase escrito: "não brinque com nossa raiva".

Na última sexta-feira (18), Giovana Ogando foi filmada xingando o motorista Luiz Antônio de Oliveira, de 48 anos, após uma discussão por causa do troco da corrida e, logo em seguida, lhe disparando duas cusparadas. Veja o vídeo:

Nas imagens, é possível ver Giovana entrando com mais uma pessoa no carro. Em seguida, ela inicia uma conversa com o motorista sobre o troco da viagem, perguntando se ele teria R$ 30,00 de troco.

Luiz diz não ter o valor, e sugere que a melhor opção seria pagamento via PIX. Giovana, por sua vez, pede que o motorista cobre o valor da viagem dela em uma próxima corrida que ele fizer.

No entanto, o condutor do carro diz que está cansado dessa alternativa, não aceita o acordo e pede para elas descerem do carro. Irritada, Giovana, que é dona de um café na capital goiana, o profere um xingamento e lhe cospe.

O motorista revida logo em seguida e a mulher dispara outra cusparada, que também é devolvida por Luiz. Fora do carro, a discussão continua, e é possível ver a mulher pegando pedra no chão para vandalizar com o carro do motorista, mas é impedida pela acompanhante, segundo Luiz ao G1. Veja o vídeo:

