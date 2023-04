Motorista de app é agredida com soco no rosto por passageiro bêbado

Na noite deste sábado (08), uma motorista de aplicativo foi agredida com um soco no rosto por um passageiro em Vitória, Espírito Santo. A discussão começou após um dos jovens ter vomitado no carro. Os passageiros pediram que a motorista parasse o carro em um estabelecimento para eles comprarem bebida, mas a motorista contou que os dois homens já vinham se desentendendo desde o início da viagem, na Praia do Suá.

Quando retornaram, a discussão entre eles aumentou e o passageiro de 39 anos acabou vomitando dentro do veículo, segundo a motorista. Ela, então, resolveu encerrar a corrida. Os dois passageiros começaram a discutir com ela e o passageiro de 29 anos a xingou e tentou danificar algumas peças do carro ainda dentro dele.

Com o carro parado, a motorista saiu, mas os jovens não quiseram descer. Depois, o rapaz de 29 anos tomou a chave do carro e a colocou no bolso. Do lado de fora, além de xingá-la, ele acertou um soco no rosto da motorista. A polícia foi chamada e na rua, algumas pessoas tentaram defendê-la das agressões.

Um dos passageiros desaba no chão

Em vídeos que circulam nas redes, o jovem de 29 anos aparece gritando e chega a falar para a motorista comprovar que realmente o namorado dele vomitou no carro. Enquanto isso, o namorado de 39 anos cai na rua, aparentemente bêbado.

Quando a Guarda Municipal de Vitória chega ao local, o rapaz que teria vomitado no carro é encontrado deitado na calçada. O suspeito de 29 anos se recusou a dar o nome e acusou um agente de roubar seu calçado.

A motorista e os dois rapazes foram levados para a Primeira Regional de Vitória. O jovem de 29 anos foi algemado, pois estava muito alterado, segundo os policiais. A Polícia Civil informou que o suspeito, 29 anos, assinou um termo circunstanciado (TC) por lesão corporal e injúria e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.