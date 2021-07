Coca-Cola lança refrigerante na versão totalmente transparente

Uma Coca-Cola sem corante e sem a tradicional cor preta foi lançada no último domingo (11). A Coca-Cola Clear, uma versão transparente do tradicional refrigerante não tem cor e também não tem calorias. Segundo os consumidores que já provaram, a bebida tem gosto da Coca normal, mas com mais toque cítrico, de limão.

A bebida também não leva o corante caramelo, que é o que dá a cor escura, deixando ela menos doce. Segundo a marca, a ideia do lançamento é apelar para os consumidores que querem uma bebida nova e que combina com o verão (do Hemisfério Norte).

A marca divulgou que foram testadas 50 receitas até chegar ao resultado final da Clear. O limão foi adicionado para dar balanço entre o doce e o salgado da bebida. Além do rótulo também ser transparente.