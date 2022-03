Cientistas descobrem que vida pode passar como filme nos 30 segundos antes da morte; entenda

Uma equipe de cientistas que monitorava as ondas cerebrais de um paciente com epilepsia descobriram, "acidentalmente", que a vida passa como um filme antes da morte, após o idoso sofrer um ataque cardíaco fatal durante o monitoramento neurológico e o registro de um cérebro morrendo ser capturado. As informações são da BBC.

No estudo científico, publicado na revista científica Frontiers in Aging Neuroscience na terça-feira (22/02), a equipe revelou que a gravação dos sinais foi feita acidentalmente e que tudo foi capturado nos 30 segundos antes do coração do acometido parar de fornecer sangue ao cérebro. A partir daí, suas ondas cerebrais passaram a seguir o padrão de quando é realizado alguma tarefa de alta demanda cognitiva, ou seja, quando sonhamos e evocamos memórias. "Esta poderia ser uma última lembrança de memórias que tivemos na vida, e elas são reprisadas em nosso cérebro nos últimos segundos antes de morrermos", afirmou o profissional.

Estudo "acidental" não tira conclusões certas

Apesar da descoberta, o cientista revelou que uma conclusão exata não pode ser tirada de um estudo com apenas uma pessoa, e o fato do paciente em questão ser epiléptico, com danos cerebrais como cérebro inchado e hemorragia, complica as coisas. Durante anos após o registro inicial, em 2016, ele procurou casos semelhantes, mas não obteve sucesso, apenas um estudo de 2013, realizado em ratos, pode oferecer algumas pistas. Na análise, os animais passaram a registrar um alto nível de onda cerebral nos 30 segundos antes da sua morte, assim como o paciente. "Acho que há algo místico e espiritual em toda essa experiência de quase morte. E descobertas como esta são um momento pelo qual os cientistas vivem", disse ele.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)