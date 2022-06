Mundo perdido? Cientistas descobrem ecossistema sob gelo da Antártica

Um grupo de cientistas da Nova Zelândia descobriu um novo ecossistema, com espécies de animais vivendo em um rio de água doce, sob uma grossa camada de gelo na Antártica. Uma camada da plataforma Ross foi perfurada para investigar as consequências das mudanças climáticas na região. Com informações do Uol.

No entanto, a equipe se surpreendeu com um grupo inédito de animais artrópodes, que pertencem ao mesmo filo dos camarões, lagostas e caranguejos, e medem cerca de 5 milímetros. Eles vivem sob a maior plataforma de gelo do mundo, com 487 mil km² de extensão.

Craig Stevens, cientista do Instituto Nacional de Água e Atmosfera da Nova Zelândia, (NIWA, na sigla em inglês), revelou ao jornal britânico The Guardian como o time pensou que a descoberta se tratava apenas de um erro, não algo impressionante.

"Pensamos que havia algo errado com a câmera, mas quando o foco melhorou, percebemos um cardume de pequenos artrópodes", contou.

"Estamos extremamente felizes com a descoberta", afirmou. "Ter todos esses animais nadando em volta do nosso equipamento significa que existe um importante ecossistema aqui".

O líder da pesquisa, Huw Horgan, afirma que a rede de rios sob a plataforma de gelo na Antártica já era conhecida pela ciência, mas ainda não havia sido investigada.

"Observar este rio foi como ser o primeiro a entrar em um mundo oculto", comemorou o cientista.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)