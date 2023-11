Cientista filma equidna que se acreditava estar extinta

Uma gravação feita durante expedição às montanhas Ciclopes, na Indonésia, animou cientistas. Pela primeira, eles conseguiram filmar um ancião mamífero que põe ovos: a equidna de bico longo de Attenborough, que acreditava-se estar extinta. O mamífero foi batizado em homenagem ao naturalista britânico Sir David Attenborough.

Liderada por pesquisadores da Universidade de Oxford, a expedição conseguiu quatro vídeos de três segundos da equidna. Os mamíferos dessa espécie são conhecidos como “fósseis vivos” e se caracterizam por serem espinhosos, peludos e bicudos. Estudos pontam que eles teriam surgido há cerca de 200 milhões de anos, quando os dinossauros vagavam pela Terra.

VEJA MAIS

Um espécime de um animal morto mantido em um museu da Holanda era, até o momento, a única evidência da existência da espécie Zaglossus attenboroughi.

O pesquisador James Kempton revelou à BBC News que toda a equipe de pesquisadores ficou eufórica com as imagens.

“Não estou brincando quando digo que tudo apareceu no último cartão SD que vimos, da última câmera que recolhemos, no último dia de nossa expedição", relatou.

“Temos que proteger estas montanhas sagradas. Existem tantas espécies endêmicas que não conhecemos", disse o cientista local Gison Morib, doutorando da Universidade Cenderawasih, que também participou da expedição.

Para alcançar as altitudes mais altas das montanhas Ciclopes, onde as equidnas são encontradas, os cientistas tiveram que escalar estreitos cumes repletos de musgo e raízes de árvores, com penhascos a volta e frequentemente sob chuva. Durante a subida, em dois momentos, as montanhas foram atingidas por terremotos.