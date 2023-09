Cientista Ian Wilmut, que fez clonagem da ovelha Dolly, morre aos 79 anos

FORAGIDO

Familiares podem ter ajudado brasileiro condenado à prisão perpétua após fuga da prisão nos EUA

Autoridades policiais da Pensilvânia acreditam na possibilidade do brasileiro Danilo Sousa Cavalcante, de 34 anos, ter sido ajudado por familiares após fugir do Presídio de Chester County, na última quinta-feira, 31. No mês passado, Cavalcante foi condenado à prisão perpétua após matar a ex-namorada compatriota a facadas, em 2021.