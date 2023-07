Cidade natal de Zelensky é atacada nesta segunda; cinco pessoas morreram e 43 ficaram feridas

Um ataque a um prédio residencial de Kryvyi Rih, cidade natal do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nesta segunda-feira (31), deixou cinco pessoas mortas e 43 feridas. Segundo o Ministério do Interior ucraniano, a Rússia é responsável pelo bombardeio, que também atingiu um edifício onde funciona um centro de ensino.

VEJA MAIS:

Até a última atualização, o governo russo não havia se pronunciado sobre a acusação, mas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, falou, nesta manhã, que "medidas estão sendo tomadas" para defender seu país de ataques da Ucrânia.

A Rússia alega que os drones que atingiram prédios comerciais e residenciais em Moscou, neste domingo (30), são de origem ucraniana, mas o país não reivindicou autoria. Um dos edifícios abrigava escritórios de ministérios russos. Ninguém morreu.

Novo ataque

Nesta segunda-feira, o alvo do ataque também foram prédios residenciais e do governo, segundo o ministro Ihor Klymenko. "Os russos atacaram a cidade com dois mísseis: um deles destruiu um edifício residencial, do quarto ao nono andar", disse Klymenko. O outro míssil atingiu um edifício de um centro de ensino público, de acordo com Klymenko.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chamou o ataque de "terrorismo de Estado". "Bombardear edifícios residenciais, um edifício universitário, um cruzamento. Infelizmente há mortos e feridos. Pessoas podem estar sob os escombros", escreveu Zelensky nas redes sociais.

Em meados de junho deste ano, Kryvyi Rih, onde Zelensky nasceu, já havia sido bombardeada, ocasião em que 12 pessoas morreram após mísseis atingirem um edifício residencial de quatro andares e um depósito.