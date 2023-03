Ciclone Yuka: Peru entra em estado de emergência após chuvas e inundações; vídeo

Moradores de várias áreas do Peru têm sofrido com os impactos do ciclone Yuka que atingiu ao menos 14 províncias do país, nas últimas 48 horas. Nesta segunda-feira (13), o governo peruano decretou estado de emergência pelo avanço das chuvas e inundações. Parte da população segue ilhada.

O decreto vale para 18 distritos da capital Lima, que ficam próximos aos rios Chillón, Lurín e Rímac. Pelo documento presidencial, a medida será prorrogada por um período de 60 dias. Após esse tempo será avaliado e elaborado um plano para administrar os riscos e danos causados pelo ciclone.

Funcionários da Defesa Civil do país indicaram que o transbordamento do rio Chillón causou a destruição parcial de casas nos distritos de Puente Piedra e Comas, na capital peruana. Veja alguns vídeos:

