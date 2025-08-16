Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Chuvas causam mais de 340 mortes em 48 horas no Paquistão

Maioria das vítimas foi arrastada por enchentes repentinas ou morreu quando suas casas desabaram, eletrocutadas ou atingidas por raios

Agence France-Presse (AFP)
fonte

Moradores caminham ao lado de um riacho um dia após enchentes repentinas no distrito de Buner, na província montanhosa de Khyber Pakhtunkhwa, no norte do Paquistão, atingida pelas monções (Hasham AHMED / AFP)

As equipes de resgate tentam, neste sábado (16), recuperar os corpos soterrados sob os escombros no norte do Paquistão, onde chuvas de monção excepcionalmente fortes mataram 344 pessoas em 48 horas.

Nos últimos dois dias, as chuvas torrenciais mais mortais atingiram diferentes distritos da província montanhosa de Khyber-Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão. Esta província é a mais atingida pelas tempestades, com 307 mortes, metade delas registrada nesta temporada de monções, segundo a autoridade local de gestão de desastres.

Veja mais

image Chuva torrencial mata pelo menos 13 pessoas e deixa 20 meninas desaparecidas no Texas

A maioria das vítimas foi arrastada por enchentes repentinas ou morreu quando suas casas desabaram, eletrocutadas ou atingidas por raios.

Os esforços de busca continuaram esta manhã para tentar recuperar corpos soterrados, com mais de 2.000 socorristas mobilizados, disse à AFP Bilal Ahmed Faizi, porta-voz dos serviços de emergência da província.

"Fortes chuvas, deslizamentos de terra e estradas bloqueadas dificultam o acesso das ambulâncias à área, e as equipes de resgate têm que se deslocar a pé", acrescentou.

O porta-voz afirmou que os socorristas tentam retirar os sobreviventes, mas poucos estão dispostos a sair "porque perderam entes queridos, ainda presos sob os escombros".

"Orações fúnebres"

"Parece que toda a montanha desabou; a área está coberta de lama e pedras enormes", disse Muhammad Khan, morador do distrito de Buner, onde 91 pessoas morreram.

"Os moradores estão recuperando corpos e realizando orações fúnebres, mas ainda não sabemos quem está vivo ou morto", afirmou Saifullah Khan, um professor de 32 anos.

A autoridade provincial de gestão de desastres de Khyber-Pakhtunkhwa declarou vários distritos como "zonas de desastre", onde "equipes de resgate foram mobilizadas como reforço" para tentar alcançar vilarejos localizados em terrenos acidentados.

Outras nove pessoas morreram na Caxemira paquistanesa. Na região administrada pela Índia, pelo menos 60 vítimas foram registradas em um vilarejo no Himalaia, e outras 80 ainda estão desaparecidas.

Cinco pessoas morreram na região turística de Gilgit-Baltistan, no extremo norte do Paquistão, um destino de verão popular para alpinistas de todo o mundo, mas que as autoridades agora recomendam evitar.

Na sexta-feira, um helicóptero de resgate caiu, matando cinco pessoas.

No total, 657 pessoas morreram — incluindo cerca de 100 crianças — e 888 ficaram feridas desde o início de uma temporada de monções "excepcionalmente intensa" no final de junho, segundo as autoridades.

Para Syed Muhamad Tayab Shah, da Autoridade Nacional de Gestão de Desastres, "mais da metade das vítimas morreu devido à má qualidade das estruturas".

O Departamento Meteorológico também emitiu um alerta de chuva forte para o noroeste do Paquistão nas próximas horas e instou a população a tomar "medidas de precaução".

Em julho, a província de Punjab, lar de quase metade da população do Paquistão, registrou um aumento de 73% nas chuvas em relação ao ano anterior.

O Paquistão, o quinto país mais populoso do mundo, é um dos mais vulneráveis aos efeitos da mudança climática.

Os 255 milhões de paquistaneses já sofreram enchentes massivas e mortais, rompimentos de lagos glaciais e secas sem precedentes nos últimos anos, fenômenos que se multiplicarão sob o impacto do aquecimento global, segundo relatórios científicos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

chuvas no paquistão
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Caças dos EUA escoltam avião de Putin no Alasca após reunião com Trump

16.08.25 15h28

tragédia

Chuvas causam mais de 340 mortes em 48 horas no Paquistão

Maioria das vítimas foi arrastada por enchentes repentinas ou morreu quando suas casas desabaram, eletrocutadas ou atingidas por raios

16.08.25 13h31

Após cúpula, Pelosi diz que no lugar de paz 'recebemos elogios a Putin'

16.08.25 12h43

Trump comemora 'dia bem-sucedido' após encontro com Putin sem acordo pelo fim da guerra

16.08.25 11h33

MAIS LIDAS EM MUNDO

Água de sangue

Fim do mundo? Mar da Galileia fica vermelho e levanta teorias bíblicas; entenda

O Fenômeno natural tingiu as águas e dividiu opiniões entre explicações científicas e interpretações religiosas

11.08.25 14h18

Mundo

Casal morre ao cair da Ponte Belém durante beijos e abraços

Ela estava encostada na ponte, em Cusco, no Peru, quando resolveu sentar no gradil

15.08.25 22h25

PERIGO

Homem desenvolve doença rara após seguir orientação do ChatGPT

O paciente acabou desenvolvendo bromismo, uma intoxicação por brometos. Atualmente, trata-se de uma condição rara

13.08.25 11h06

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda