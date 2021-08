China restringe viagens de sua população ao exterior por covid-19

A China anunciou nesta quarta-feira (4) restrições a seus cidadãos que viajarem para o exterior, em meio a uma nova onda de contágios por covid-19 no país.

O coronavírus estava praticamente erradicado na China e a vida seguia em ritmo normal, em comparação com os primeiros meses de 2020.

Novos casos de coronavírus foram detectados, porém, em julho, em Nankin (leste), um foco que se propagou rapidamente para 17 províncias do país.

Para controlar o surgimento de novos casos, os serviços de imigração deixarão de expedir, temporariamente, passaportes e outros documentos necessários para viajar para fora do país, "a menos que exista uma razão imperiosa", afirmou o diretor do departamento de imigração, Liu Haitao.

Não foi informado até quando essas medidas estarão em vigor ou se os cidadãos chineses que já possuem esses documentos poderão se deslocar no exterior.

A China registrou 71 novos casos nas últimas 24 horas, o que equivale ao número de contágios diários com origem local no mês de janeiro.

Embora os novos casos sejam relativamente reduzidos na comparação com outros países, a extensão geográfica do novo foco é a mais importante dos últimos meses na China.

Nas regiões afetadas pela pandemia, as autoridades ordenaram a suspensão do transporte público e do funcionamento dos táxis.

Em Pequim, onde nesta quarta-feira foram registrados 3 casos, as autoridades bloquearam o acesso a um bairro residencial onde vive um dos afetados, segundo repórteres da AFP.

Um ano e meio depois do início da pandemia, a covid-19 ressurgiu em Wuhan (centro da China), a primeira cidade do mundo a decretar o coronavírus, no final de 2019.

Na cidade de 11 milhões de habitantes foram detectados 3 novos casos, o que gerou o rastreamento de todos os seus habitantes.

Nankin, onde se originou a atual onda de casos, já realizou testes três vezes em seus 9 milhões de habitantes.