China pede a seus cidadãos que deixem Israel 'o mais rápido possível'

O governo da China pediu a seus cidadãos em Israel que deixem o país "o mais rápido possível" diante do agravamento das hostilidades com o movimento islamista libanês Hezbollah. "Atualmente, a situação na fronteira entre Israel e o Líbano é extremamente tensa, com conflitos militares frequentes", afirma um comunicado da embaixada chinesa em Israel.

"A situação de segurança em Israel continua sendo grave, complexa e imprevisível", acrescenta a nota. Por este motivo, a missão diplomática pede aos cidadãos chineses em Israel que "voltem para casa ou sigam para áreas mais seguras o mais rápido possível".

Israel e Hezbollah ameaçaram no domingo intensificar os ataques na fronteira, apesar dos pedidos de moderação da comunidade internacional para evitar uma guerra total.

A China pediu no mês passado a seus cidadãos no Líbano que deixassem o país, após um ataque israelense que matou um líder do movimento islamista palestino Hamas.