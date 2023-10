China lança parque temático que custou R$ 5 bilhões; saiba os detalhes

A China lançou o maior parque temático coberto do mundo. Localizado na cidade de Zhuhai, no Sul da China, e conhecida como Nave Espacial Shimelong, o custo total do parque ficou em torno de R$ 5 bilhões. O local conta com diversas atrações e promete aos visitantes "uma experiência de outro mundo”.



Os proprietários esperam cerca de 50 mil visitantes por dia no espaço, que quebrou uma série de recordes mundiais referentes a grandes parques, como “maior tela de projeção curva”, “simulador de movimento sentado com maior capacidade”, “maior tanque de aquário” e “maior onda artificial interna”, além de, claro, ser o “maior aquário” do mundo.

Quem visitar o local poderá conhecer mais de 300 espécies de animais, além da “maior exposição de recifes de corais vivos do mundo”. Para se ter uma ideia do tamanho do parque, somente o tanque principal tem cerca de 47 milhões de litros de água, onde podem ser geradas ondas de até 3,2 metros.



No dia 16 de setembro, o parque foi aberto para o público pela primeira vez, para a realização de testes. Desde então, recebe apenas pessoas que moram na região, ainda no regime de testes das instalações do local.

Segundo o jornal britânico The Sun, no local há também um cinema 5D, exposições ambientais educativas e uma variedade de opções gastronômicas. Anexo ao parque temático, há ainda o Chimelong Spaceship Hotel, com 1250 quartos, em um edifício de 26 andares.



Em vias de ser concluído, o parque é resultado de dez anos de planejamento e cinco de obras — sendo que há setores que ainda estão em fase de acabamento. Uma nova inauguração, em que uma segunda fase da Nave Espacial Chimelong (com um parque temático do reino animal, um parque de montanha e teleféricos) será lançada, está prevista para ser feita até 2027



