China confirma passagem de três navios pelo Estreito de Ormuz e volta a pedir fim da guerra

Três navios chineses transitaram recentemente pelo Estreito de Ormuz, segundo informou o Ministério das Relações Exteriores da China. A passagem ocorreu durante o conflito iniciado por Estados Unidos e Israel contra o Irã, o que resultou no fechamento da rota.

Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 31, a porta-voz Mao Ning ressaltou a importância estratégica do estreito. Ela afirmou que a via e as águas adjacentes são uma rota vital para o comércio internacional de bens e energia.

A porta-voz chinesa também expressou agradecimento pela assistência prestada pelas partes envolvidas. Em sua declaração, Ning pediu o fim dos confrontos na região.

China apela por paz e destaca rota comercial

"A China apela ao fim imediato das hostilidades para a restauração da paz e da estabilidade no Golfo", disse Mao Ning. A declaração reforça a posição de Pequim sobre a crise na região.