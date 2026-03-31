China confirma passagem de três navios pelo Estreito de Ormuz e volta a pedir fim da guerra
Porta-voz Mao Ning ressaltou que o estreito e as águas adjacentes constituem uma importante rota para o comércio internacional
Três navios chineses transitaram recentemente pelo Estreito de Ormuz, segundo informou o Ministério das Relações Exteriores da China. A passagem ocorreu durante o conflito iniciado por Estados Unidos e Israel contra o Irã, o que resultou no fechamento da rota.
Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 31, a porta-voz Mao Ning ressaltou a importância estratégica do estreito. Ela afirmou que a via e as águas adjacentes são uma rota vital para o comércio internacional de bens e energia.
A porta-voz chinesa também expressou agradecimento pela assistência prestada pelas partes envolvidas. Em sua declaração, Ning pediu o fim dos confrontos na região.
China apela por paz e destaca rota comercial
"A China apela ao fim imediato das hostilidades para a restauração da paz e da estabilidade no Golfo", disse Mao Ning. A declaração reforça a posição de Pequim sobre a crise na região.
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