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Mundo

Rússia acusa EUA e Israel de incitar árabes contra Irã e alerta para escalada ampla de conflito

Chanceler reiterou que o governo russo está disposto a atuar como mediador e defendeu uma solução diplomática

Estadão Conteúdo

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, acusou Estados Unidos e Israel de tentarem instigar países árabes do Golfo contra o Irã.

A afirmação ocorre em meio à escalada de tensões no Oriente Médio. Segundo ele, Washington e Tel Aviv procuram impedir a normalização entre o Irã e seus vizinhos e, até mesmo, "incitar" membros do Conselho de Cooperação do Golfo contra Teerã.

De acordo com informações do pool de imprensa do Kremlin, organizado pela agência russa RIA Novosti, Lavrov afirmou que há sinais de ampliação da crise no Golfo Pérsico. Ele destacou indícios de uma escalada para um "conflito cada vez mais amplo", que alguns já chamam de "nova guerra mundial".

Mediação russa e críticas ao Ocidente

O chanceler russo reiterou que o governo da Rússia está disposto a atuar como mediador na crise. Lavrov defendeu uma solução diplomática e considerou "inaceitável" o uso de força contra civis e infraestrutura.

Ele também teceu críticas ao Ocidente, afirmando que alguns países "perderam o senso de limites". Segundo Lavrov, eles reivindicam territórios alheios sem base legal.

Exemplos de conduta ocidental

Como exemplo, o ministro citou declarações recentes de autoridades americanas. Segundo ele, o secretário de Estado, Marco Rubio, disse que a resolução do conflito no Oriente Médio depende do Irã.

Rubio acusou Teerã de violar normas ao bloquear o Estreito de Ormuz. Dias antes, acrescentou Lavrov, o então presidente Donald Trump teria afirmado que não se importa com o direito internacional, guiando-se por sua própria "moral e instintos".

O ministro russo concluiu que a ordem mundial está "em plena reconfiguração", sem entrar em mais detalhes sobre o tema.

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EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA

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