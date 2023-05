Chile: Partido de ultradireita vence eleição para o conselho Constituinte

O Partido Republicano, de ultradireita, venceu as eleições deste domingo (7) para o Conselho Constituinte do Chile, com mais de 35% dos votos. Com esse resultado, contribuirá com 22 dos 51 deputados (50 representantes dos partidos políticos e um dos povos indígenas) que terão a tarefa de definir os rumos da nova Carta Magna proposta ao longo do ano.

Já a coalizão de esquerda liderada pelo presidente Gabriel Boric, Unidade para o Chile, obteve 28% dos votos e 17 deputados - precisava de 21 para ter direito de veto no processo de redação da Constituição.

O grupo conservador Chile Seguro obteve 21,5% dos votos e podera contribuir com os 11 deputados restantes. As alianças Todo por Chile e Partido de la Gente — centro-esquerda e liberal, respectivamente — permanecem sem representação.

Os resultados possibilitaram que as coligações de direita e centro-direita tenham 33 deputados no total. Com isso, elas terão ampla autonomia para redigir a Carta Magna que será submetida a plebiscito em substituição à atual, aprovada em 1980.

Boric está com a popularidade em baixa, o que faz com que a vitória do Partido Republicano seja também considerada simbólica. Após a derrota, ele pediu pediu ao partido vencedor “que aja com sabedoria e temperança”. “O processo anterior falhou porque não soubemos ouvir os que pensavam diferente. Quero convidar agora o Partido Republicano a não cometer o mesmo erro que cometemos”, declarou o presidente, em pronunciamento em rede nacional.