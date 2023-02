Brasil envia ajuda ao Chile para conter avanço de incêndios florestais

Os incêndios florestais que atingem a região centro-sul do Chile se espalharam por novas áreas nesta quarta-feira (8), levando as autoridades do País a intensificarem os pedidos de ajuda às nações vizinhas. O governo brasileiro autorizou o envio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira equipada para o combate a incêndios, com tripulação e equipe de campo, além de aeronaves-cisternas, veículos, equipamentos e materiais. A ajuda humanitária foi destinada após uma conversa entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Gabriel Boric, do Chile.

De acordo com autoridades chilenas, a área afetada pelas chamas no Chile já alcança 294.058 hectares. Os incêndios deixaram 24 mortos, 2.180 pessoas feridas e já destruíram centenas de casas. A maioria das mortes e danos ocorreram nas regiões de Biobio, Araucania e Ñuble, no centro-sul do país. Em Concepción, capital da região do Biobio e uma das maiores cidades do País, voluntários se mobilizaram para cuidar de animais silvestres vitimados pelo fogo.

A ministra do Interior, Carolina Toha, destacou que há uma escassez nacional de tanques de água. “Solicitamos e exigimos que todos os fornecedores com este tipo de equipamento os disponibilizem”, pediu. "Há uma prioridade para levar água às pessoas afetadas."



Além dos equipamentos, o governo brasileiro disponibilizou 60 brigadistas dos ministérios da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), além de seis especialistas em Comando e Controle e em comportamento do fogo.