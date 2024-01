Chefe de polícia é demitido após pedir nudes à esposa de capitão da corporação

Jon Clark, chefe da polícia de Mars Hill (Carolina do Norte, EUA), foi demitido depois de pedir nudes repetidamente à esposa do seu capitão pelo Snapchat. Ele pediu para ter um relacionamento com a esposa do capitão Chad Wilson no ano passado, enviando mensagens e solicitando fotos de topless.

Jon Clark é casado e servia como chefe de polícia desde 2021. A conduta do policial foi considerada repreensível pelo prefeito da cidade. "Sua conduta na tentativa de buscar um relacionamento romântico com a esposa de um de seus policiais é repreensível. Solicitar ativamente esse relacionamento é imperdoável e deixa todo o seu departamento e a cidade de Mars Hill em risco", escreveu Nathan Bennett, em carta datada de 16 de outubro de 2023 e obtida pela emissora WLOS.

A esposa de Wlison não respondeu às investidas de Clark. Em vez disso, mostrou as mensagens do chefe de polícia ao marido, que as repassou a Bennett. O prefeito contratou um investigador independente para cuidar do caso. No início de janeiro, ao fim da investigação, Clark foi dispensado.

"Suas mentiras descaradas para mim e para o investigador contratado pela cidade me deixa sem escolha a não ser demiti-lo", afirmou o prefeito.

Wilson está agora ocupando o cargo de chefe de polícia de Mars Hill.

"Estou entusiasmado em assumir o comando deste departamento e levá-lo adiante", disse Wilson ao "News-Record & Sentinel". Ele se recusou a falar sobre a demissão de Clark, pois era uma "questão pessoal".

Clark, que estava na polícia desde 2016, tem três filhas com a esposa. Na semana passada, ele foi contratado como policial para atuar em uma escola de ensino médio no condado de Madison, no extremo noroeste da Carolina do Norte.