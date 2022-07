Cerca de 27 pessoas desapareceram no Mar da China Meridional após tufão

O tufão Chaba formou-se no centro do Mar da China Meridional e atingiu a costa da província de Guangdong, no sul do país. Uma embarcação de engenharia estava a 160 milhas náuticas a sudoeste de Hong Kong quando foi atingida pela tempestade, e foi partida ao meio. Vinte e sete tripulantes estão desaparecidos. O anunciou foi feito serviço de apoio aéreo do governo de Hong Kong.

A ajuda foi enviada ao local depois de receber a notificação por volta das 7h25 (20h25 de sexta-feira no horário de Brasília). Três dos 30 tripulantes foram resgatados às 15h00, horário local, e levados ao hospital, disseram as autoridades.

Imagens divulgadas pelo governo são impressionantes e mostram uma pessoa sendo resgatada quando as ondas batem no convés do navio semi-submerso.

De acordo com os sobreviventes , outros membros da tripulação podem ter sido arrastados pelas ondas antes da chegada do primeiro helicóptero de resgate.

O tufão Chaba formou-se no centro do Mar da China Meridional e atingiu a costa na tarde de sábado na província de Guangdong, no sul do país.

De acordo com as autoridades locais, onde o navio estava foram registrados ventos de 144 quilômetros por hora e ondas de até dez metros de altura. As equipes de resgate vão expandir a área de busca por causa do número de pessoas desaparecidas.