Centenas de projéteis explodem em região na Ucrânia; Rússia estaria prestes a atacar

Milhares de pessoas deixaram o lesta da Ucrânia depois que centenas de projéteis de artilharia explodiram ao longo da linha que separa soldados do País e separatistas apoiados pela Rússia. Para líderes ocidentais, o país governador do Vladimir Putin estaria prestes a atacar a Ucrânia, que está cercada por 150 soldados, aviões de guerra e equipamentos. As informações são da Agência Estado.

As explosões dos projéteis de artilharia fizeram aumentar o temor de que tensões na região podem desencadear uma invasão russa.

Líderes separatistas no leste da Ucrânia ordenaram ontem uma mobilização militar completa e enviaram mais civis à Rússia, que emitiu cerca de 700 mil passaportes para residentes dos territórios controlados pelos rebeldes.

A Rússia vem negando planos de invasão, mas para os Estados Unidos e muitos países europeus o governo russo está tentando criar pretextos para invadir. Esses países ameaçaram impor sanções maciças e imediatas caso isso venha a acontecer.

VEJA MAIS

"A Ucrânia continuará a seguir apenas o caminho diplomático em prol de um acordo pacífico", declarou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky no sábado, durante a Conferência de Segurança em Munique, na Alemanha. Ele pediu a Putin que escolha um local onde os dois líderes possam se encontrar para tentar resolver a crise. Ainda não houve resposta.

Segundo a Rússia, ao menos dois projéteis disparados de uma área do leste da Ucrânia controlada pelo governo caíram do outro lado da fronteira, informação negada pelo ministro de Relações Exteriores da Ucrânia.

Representantes de Moscou e do Ocidente continuam se comunicando. Autoridades da região de Rostov, na Rússia, que faz fronteira com o leste da Ucrânia, declararam estado de emergência por causa do fluxo de rebeldes ucranianos.