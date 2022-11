Catar: conheça 25 curiosidades do primeiro país do Oriente Médio a sediar uma Copa do Mundo

Em novembro deste ano, o mundo inteiro está de olho no Catar, país sede da Copa do Mundo de 2022. Considerado um dos países mais ricos do mundo, por conta das exportações de petróleo e de gás natural, o Catar mescla arquitetura antiga e tradicional com infraestrutura moderna, especialmente na sua capital, Doha. As informações são do G1 Nacional.

Para a Copa do Mundo de 2022, o Catar construiu oito estádios de futebol, os quais ficam perto um do outro, com 70 km de distância entre si no máximo. O país também construiu uma cidade nova (Lusail) para sediar o jogo final da maior competição de futebol do mundo.

VEJA MAIS

Veja abaixo 25 curiosidades sobre o primeiro país do Oriente Médio a ser sede da Copa do Mundo:

A venda de bebidas alcóolicas é restrita. O consumo de álcool é permitido somente para não muçulmanos em lugares privados, restaurantes, bares ou residências particulares. Para comprar bebidas alcóolicas como pessoa física, existe um lugar específico que vende os produtos e uma cota por pessoa. É permitido fumar cigarros em lugares abertos. É proibido, no entanto, o fumo em espaços fechados, isso inclui estádio de futebol. Vapes, os cigarros eletrônicos, são proibidos no país desde 2014. É proibido comer ou comercializar carne de porco (existe uma autorização e lugar específico para quem for consumir). O prato típico catarense é o majboo. Ele é servido em um recipiente com arroz, especiarias, batatas e, normalmente, frango. Porém, é possível encontrar versões de majboos com carne bovina, de cordeiro e até mesmo de camelo. A famosa dança oriental está proibida em público desde 2006. Para o Catar, o apelo erótico passou do ponto. O sistema jurídico é baseado na Sharia, um conjunto de leis islâmicas que limita direitos femininos a questões religiosas. As regras cataris são respeitadas sob punições severas, como a pena de morte. No país, a palavra de um homem vale mais, principalmente no casamento, quando a mulher vive sob a tutela do marido. Demonstrações públicas de afeto são proibidas, seja entre pessoas de sexos diferentes ou do mesmo sexo. No caso da comunidade LGBTQIA+, a homossexualidade é ilegal, com punições que variam de multas à pena de morte. Recomenda-se que visitantes respeitem regras em relação à vestimenta, como andar com os ombros e os joelhos cobertos. Roupas de banho são permitidas nas praias e piscinas do hotel. Além disso, não é permitido ficar sem camisa nas arquibancadas e nos arredores do estádio. O idioma oficial é o árabe. O inglês também é falado no país. Entre os três milhões de habitantes, apenas 10% são cataris. 90% da população é formada por estrangeiros, como sírios, paquistaneses, indianos, egípcios, iranianos, bengaleses e imigrantes do Golfo Pérsico. No Catar, a religião predominante é o islamismo, mas também há praticantes de outras religiões, como o cristianismo, hinduísmo e budismo. O deserto do país é um dos poucos no mundo em que o mar encontra as areias. O Catar é cercado pelo Golfo Pérsico e só faz fronteira por terra com a Arábia Saudita. No verão, as temperaturas no Catar podem chegar a 50ºC. Um dos motivos de a Copa do Mundo de 2022 acontecer entre os meses de novembro e dezembro, quando as temperaturas estão um pouco mais amenas. O Catar tem pouco mais de 11 mil km². O país é menor que o estado do Sergipe, no Brasil, que tem cerca de 21 mil km². Desde que as obras começaram para a Copa do Mundo de 2022, a Anistia Internacional e outras organizações denunciaram maus tratos de operários. Segundo o jornal inglês The Guardian, já houve mais de 6.500 mortes, na sua grande maioria de trabalhadores que vieram do sul da Ásia. Os cataris nativos não pagam luz, água, educação nem tratamento médico. O metrô lembra um shopping fechado, ou um corredor de aeroporto. Há vários tipos de vagões. O Standart, o mais democrático, pode ser usado por homens, mulheres e famílias. Há também o vagão só feminino, que é respeitado. No vagão com mais conforto, a poltrona parece até de avião. O preço é um pouquinho mais caro, mas a experiência é de um metrô vip. Diferentemente do calendário ocidental tradicional, a semana no Catar começa no domingo. O turista que buscar lojas, bancos e outros serviços às sextas-feiras, provavelmente encontrará muitos deles fechados.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).