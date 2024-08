Casos de infartos graves aumentam nas segundas-feiras, aponta estudo

Os infartos considerados graves são mais comuns de ocorrerem nas segundas-feiras. Um estudo feito por médicos do “Belfast Health and Social Care Trust e do Royal College of Surgeons”, na Irlanda, apontam que nesse dia específico da semana a probabilidade de um ataque cardíaco é 13% maior do que em qualquer outro. Uma das hipóteses mais consideradas pelos estudiosos é que os níveis de estresse são maiores devido à necessidade de retornar ao trabalho após um fim de semana de descanso.

A pesquisa considera os registros dos serviços de saúde em toda a ilha da Irlanda, incluindo a Irlanda do Norte. Foram analisados dados de 10.528 pacientes internados entre 2013 e 2018 devido a casos de infartos. As pessoas avaliadas apresentaram o tipo mais grave de ataque cardíaco, que é o infarto do miocárdio com elevação do segmento ST (STEMI). Este caso ocorre quando uma grande artéria coronária é completamente bloqueada. Os médicos constataram que nas segundas-feiras esse tipo de ataque cardíaco aumentava consideravelmente.

Estudos anteriores sobre o tema consideram que mudanças no ciclo de sono ou vigília do corpo também poderiam ser a motivação para o aumento dos infartos nesse dia específico. É o que diz o cardiologista Jack Laffan, que liderou a pesquisa no Belfast Health and Social Care Trust.

“O mecanismo exato para essas variações é desconhecido, mas presumimos que tenha algo a ver com a forma como o ritmo circadiano afeta os hormônios circulantes que podem influenciar ataques cardíacos e derrames. É provável que seja devido ao estresse de voltar ao trabalho. O aumento do estresse leva ao aumento dos níveis do hormônio do estresse cortisol, que está associado a um maior risco de ataque cardíaco”, informou o pesquisador.