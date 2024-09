Caso Madeleine McCann: suspeito teria confessado sequestro de garota a colega de cela

Christian Brueckner, suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann, confessou ter sequestrado uma criança de um apartamento em Portugal, disse um ex-colega de cela de Brueckner a um tribunal na Alemanha nesta quarta-feira (25/9).

De acordo com informações do Daily Mail, Brueckner admitiu o suposto sequestro em conversa com seu companheiro de cela, Laurentiu Codin. Na ocasião, ele perguntou ao

outro preso se também estava atrás das grades por crimes contra crianças.

A polícia alemã já havia identificado Brueckner como o principal suspeito do rapto de McCann, que desapareceu do apartamento de sua família na Praia da Luz, em Portugal, em maio de 2007.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)