Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Caso Kirk: Obama fala em crise política sem precedentes e Casa Branca critica ex-presidente

Estadão Conteúdo

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama afirmou que o país vive uma "crise política como nunca vimos antes", com o aumento da tensão após o assassinato do influenciador conservador Charlie Kirk. Obama comentou o assunto durante um evento na cidade de Erie, na Pensilvânia, na terça-feira, 16. Ele afirmou que as ameaças feitas pelo atual presidente americano, Donald Trump, e por seus aliados contra opositores após a morte de Kirk contribuíram para dividir ainda mais os EUA, em vez de unir as pessoas.

"Quando ouço não apenas nosso atual presidente, mas seus assessores, que têm um histórico de chamar oponentes políticos de 'vermes', inimigos que precisam ser 'alvos', isso fala de um problema maior que temos agora, e algo com o qual teremos que lidar - todos nós", disse Obama.

"Discordar sem violência"

Obama afirmou que discordava de Kirk em várias áreas, mas classificou sua morte como "horrível e uma tragédia". O ex-presidente afirmou que a "premissa central" da democracia é ser capaz de discordar "sem recorrer à violência". "E quando isso acontece com alguns, mesmo que você pense que eles estão, entre aspas, do outro lado da discussão, isso é uma ameaça para todos nós", disse.

O democrata destacou ainda que ele e seus antecessores acreditavam na unificação de um país dividido. "O que estou descrevendo não é um valor democrata ou republicano. É um valor americano. E acho que, em momentos como este, quando as tensões estão altas, parte do trabalho do presidente é unir as pessoas", acrescentou.

Ele também mencionou o assassinato da deputada estadual de Minnesota Melissa Hortman e de seu marido, mortos a tiros em junho deste ano. Segundo o ex-presidente, a violência política é "incompatível com o que significa ser um país democrático".

Casa Branca critica Obama

Em resposta a essas afirmações, a Casa Branca culpou Obama pela agitação do país e o chamou de "arquiteto da divisão política moderna". "Obama usou todas as oportunidades para semear a divisão e colocar os americanos uns contra os outros, e após sua presidência, mais americanos sentiram que ele dividiu o país do que o uniu", disse a porta-voz da Casa Branca, Abigail Jackson, em um comunicado enviado à AP nesta quarta-feira, 17.

Kirk foi morto com um tiro no pescoço no dia 10 de setembro, enquanto discursava para alunos da Universidade Utah Valley. O estudante Tyler Robinson, de 22 anos, foi detido no dia seguinte, sob acusação de ser o responsável pelo disparo fatal. Em mensagens enviadas à namorada, Robinson admitiu que era o responsável pela morte de Kirk e afirmou que estava "cansado do ódio dele". (Com informações de agências internacionais)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ASSASSINATO/CHARLIE KIRK/OBAMA/CASA BRANCA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

HOMICÍDIO

Idosa é acusada de espancar e matar colega de quarto em casa de repouso

A mulher de 95 anos nega que cometeu o crime

18.09.25 12h30

QUE SITUAÇÃO...

Macron vai apresentar 'evidências fotográficas e científicas' de que sua esposa nasceu mulher

A influenciadora conservadora Candace Owens afirmou que Brigitte seria homem e foi processada por difamação.

18.09.25 10h58

Trump e Starmer anunciam investimentos em tecnologia e energia nuclear

18.09.25 9h08

RELIGIOSIDADE

Qual o santo do dia de hoje, 18 de setembro? Veja a oração de São José de Cupertino

São José de Cupertino, frade franciscano conhecido por seus êxtases místicos e levitações, é celebrado nesta quarta-feira (18/9) pela Igreja Católica

18.09.25 6h00

MAIS LIDAS EM MUNDO

INVESTIGAÇÃO

Jovem que assassinou o ativista Charlie Kirk foi entregue pelo próprio pai aos policiais

O governador de Utah, Spencer Cox, agradeceu a coragem da família em entregar o filho

12.09.25 12h57

CASO CHARLIE KIRK

VÍDEO: homem é flagrado celebrando disparo que atingiu ativista Charlie Kirk em evento nos EUA

Influenciador de extrema-direita e aliado de Trump foi morto a tiros durante evento na Universidade Utah Valley, no estado de Utah

11.09.25 23h51

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

'ATIRE EM MIM!'

VÍDEO: homem detido por morte de Charlie Kirk é liberado após interrogatório; FBI busca atirador

Vídeo do momento da prisão circulou nas redes, mas suspeito foi solto. Influenciador aliado de Trump foi morto a tiros durante evento em universidade nos EUA

10.09.25 20h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda