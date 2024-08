Casal se apaixona por madrinha de casamento e decide formar trisal

Depois de sete anos juntas, Katie e Ness se casaram em Massachusetts, nos Estados Unidos. O que elas não esperavam era que um tempo depois da cerimônia, realizada em 2021, as duas se apaixonassem por uma de suas madrinhas de casamento.

Segundo Katie e Ness, tudo mudou em uma viagem à Disney, na Flórida, em 2022, onde elas foram acompanhadas por Kaylie, a madrinha do casamento delas, e Kristina, outra amiga de longa data do casal.

Foi durante o passeio pelos famosos parques que o flerte entre Katie, Ness e Kaylie começou. A amiga Kristina percebeu que algo estava acontecendo entres as três e, se sentido ‘excluída’, acabou se afastando.

VEJA MAIS

Ness quem decidiu abrir o jogo com a esposa e assumiu que estava nutrindo sentimentos por Kaylie. Para sua surpresa, Katie declarou que sentia o mesmo e assim iniciou o relacionamento a três. Em entrevista concedida à Truly TV, no YouTube, Kaylie afirmou que, para elas, a relação é algo bem resolvido.

"Foi muito natural para nós porque já tínhamos aquela dinâmica de nós três estarmos sempre juntas. Acho que nosso relacionamento funciona porque temos a base de sermos melhores amigas", declarou ela.

As três definem o trisal como formado por "duas pessoas casadas e uma, não”. Apesar disso, Kaylie não descartou a possibilidade de se casar com as duas. Segundo ela, a opção foi abordada durante uma recente viagem ao Reino Unido e à Irlanda.

A história do trisal viralizou nas redes sociais. Juntas elas possuem um perfil onde compartilham com seguidores a sua rotina de viagens e mostram um pouco de suas vidas.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)