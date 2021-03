Casal que viaja e tira fotos nos lugares sem roupa ganha fama na internet

Silke Muys e Kieran Sannon, de 29 e 27 anos, respectivamente, se conheceram quando ambos trabalhavam em uma companhia de dança na Espanha, em 2018. Logo, começaram a namorar e decidiram que quando o contrato de trabalho chegasse ao fim eles iriam viajar pelo mundo juntos.

No começo, Kieran conta que a iniciativa de ficar nu foi algo que se deu de forma natural do casal até que eles começaram a receber mensagens de agradecimentos de diversos internautas por publicarem as fotos.

"Ficar nu começou como algo que nós dois realmente gostamos naquela época. Sempre que encontramos uma cachoeira, a gente ficava pelado e ia dar um mergulho. Recebemos mensagens de estranhos nos dizendo que os inspiramos e que eles estão em uma jornada de amor-próprio e confiança. Isso realmente nos incentiva a continuar compartilhando [as fotos]", disse Kieran.

Apesar das publicações, o casal explica que não se identifica como nudista. Ambos desejam que as pessoas enxerguem as postagens como um incentivo, principalmente, para aqueles que não têm autoestima corporal. O casal deu uma pausa na aventura em razão da pandemia do novo coronavírus.

Porém isso não impediu que o casal criasse novos planos para quando viajar fosse seguro novamente. Segundo o casal, os sonhos dos próximos dez anos envolvem a compra de uma van no Brasil, viajar pela América do Sul e ir rumo ao norte do Alasca, e, claro, continuar publicando as fotos sem roupas, iniciativa que deu certo pois a conta do instagram deles já acumula mais de 21 mil seguidores na plataforma.