Casal paga R$ 270 mil por óvulos de modelo para evitar filhos 'feios'

O quanto você estaria disposto a pagar por um padrão de beleza para que seu futuro filho não nascesse feio? O que parece ser uma "loucura" é a realidade do casal britânico homoafetivo bilionário Barrie Dewitt-Barlow, de 54 anos, e Scott Hutchinson, de 31 anos. Saiba mais detalhes sobre essa história curiosa a seguir.

Barrie afirmou que gastou cerca US$ 50 mil (aproximadamente R$ 270 mil) para garantir óvulos de uma modelo profissional escolhida após um desfile em Miami, em que ele esteve presente na última semana. Segundo o homem, o objetivo da "compra" seria evitar ser pai de “crianças feias”.

Barrie Dewitt-Barlow, que possui uma fortuna estimada em mais de US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão), explicou que a decisão foi motivada pela beleza da jovem, que chamou atenção dele e do noivo, Scott Hutchinson, no momento em que a viram durante o evento. O casal já têm dois filhos, de 3 e 4 anos, e afirmou que, na escolha da doadora, a beleza foi mais importante que a inteligência.

“Foi a aparência dela que me conquistou”, disse o empresário em um documentário disponível em plataformas de streaming. “Quando a vi na passarela, olhei para Scott e pensei: ‘Ela é deslumbrante’.”. Scott ,atual marido de Barrie, é ex-namorado da filha mais velha de Barrie, Saffron.

Decisão Polêmica

Segundo informações do jornal The New Zealand Herald, a decisão do magnata provocou críticas nas redes sociais por ser considerada uma atitude superficial e controversa, além de reforçar padrões de beleza e ser machista.

Mesmo assim, o bilionário respondeu com ironia às críticas: “Estão dizendo que estou apenas comprando um bebê, mas muita gente faria algo pior. Precisamos aceitar que nem todos querem crianças feias.”, afirmou.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)