Casal deixa que filho escolha o gênero quando crescer; entenda

A socióloga e escritora Kyl Myers, que é originalmente de Salt Lake City, mas agora mora na Austrália com o marido, Brent, disse que eles receberam uma enxurrada de comentários nas mídias sociais, e-mails e até cartas em seu local de trabalho. O motivo? Ter optado pela “criação criativa de gênero”, que não define desde o nascimento o que o filho ou filha vai ser.

Ela explica: “Não atribuímos um gênero binário de menina ou menino ao nosso filho, Zoomer, no nascimento; não revelamos os órgãos genitais de Zoomer a pessoas que não precisavam saber.”

A mãe explicou que, para não usar ele ou ela, usava pronomes de gênero neutros, o que na língua inglesa é possível, como they / them / their, referindo-se a Zoomer até que a criança pudesse escolher quais pronomes e rótulos se encaixavam melhor, “e Zoomer aprende e explora gênero sem expectativas ou restrições estereotipadas”.

O casal decidiu fazer “verificações regulares de pronomes” com Zoomer, que lhes disse: “Eu amo ‘ele’”, por volta dos quatro anos, em março de 2016. Então, Zoomer se identificou com o gênero masculino.

Myers disse que essa metodologia não confundiu Zoomer, mas deram a ele uma “compreensão mais sutil de sexo e gênero do que muitos adultos têm”.

Dois momentos de Zoomer com a mãe (Reprodução / Redes sociais)

Em um artigo para a revista Time, ela explicou: “Zoomer entende que algumas meninas têm pênis e alguns meninos têm vulvas, e algumas crianças intersexuais têm vulvas e testículos. Zoomer sabe que alguns pais engravidam e alguns pais não binários são chamados de Zazas”.

A socióloga revelou que muitas pessoas que inicialmente não sabiam o que pensar sobre o conceito se tornaram apoiadoras do movimento, a partir do momento em que entenderam as razões por trás da criação criativa de gênero. Outras afirmaram que ela estava cometendo “abuso infantil”.

Decisão individual

Ela explicou que acredita que o gênero é uma decisão de um indivíduo, e não algo que é atribuído no nascimento.

Ela acrescentou: “Não quero perpetuar os estereótipos sexistas e a opressão que afligem as crianças desde o nascimento.”

A decisão foi baseada nas “repercussões ao longo da vida” de como as pessoas tratam meninos e meninas de maneira diferente.

Admitindo que pessoas avisadas de que Zoomer poderia sofrer bullying por causa da decisão de seus pais, Kyl explicou que eles interagiram com centenas de crianças, e a maioria das crianças curiosas fica satisfeita quando Zoom diz “Eu sou uma pessoa”.

Kyl disse temer que os profissionais de saúde não estivessem dispostos a apoiá-la durante a gravidez por causa de sua criação criativa de gênero, mas tiveram a sorte de encontrar aqueles que confirmaram a decisão.

Menino

Ela revelou que depois que Zoomer escolheu o pronome “ele”, por volta de seu quarto aniversário, ele ocasionalmente se descreve como um “menino”, mas prefere termos de gênero neutro como “criança” em vez de “filho” e “sobrinho”.

Com interesses que vão de bombas de banho, dinossauros a artes e artesanato, Kyl disse que Zoomer vaga por corredores de brinquedos e roupas e escolhe o que gosta sem prestar atenção aos limites de gênero criados por equipes de marketing.

Ela concluiu que, apesar do assédio online e das conversas estranhas com desconhecidos, a maioria das pessoas é solidária e amorosa.

Estudo

Kyl citou um estudo da Generation Alpha que sugeria que as crianças nascidas desde 2010 são a geração mais fluida de gênero e anti-sexista, e disse que mostra por que é importante que todos estejam cientes do movimento criativo de gênero, mesmo que não tenham interesse em praticar eles próprios.

No livro de memórias “Raising Them: Our Adventure in Gender Creative Parenting”, ela detalha sua experiência de permitir que Zoomer escolhesse o gênero e compartilha como sua decisão inspirou outros pais.

Documentos

A autora disse que eles não se importam com o sexo de Zoomer sendo listado em sua certidão de nascimento e passaporte, no entanto, ela acha que as companhias aéreas precisam "recuperar o atraso" e oferecer opções não binárias quando os passageiros fazem reservas.

Ela explicou que houve outros casos em que um formulário pergunta o sexo de Zoomer e eles evitam escolher uma opção.