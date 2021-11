Casal colhe batata de 7,8 kg que pode ser a maior do mundo

O casal Colin e Donna Craig-Brown foram surpreendidos ao colherem uma batata de 7,8 quilos enquanto capinavam o jardim da sua pequena fazenda, localizada numa área perto de Hamilton, na Nova Zelândia. Até então, segundo o Guinness World Records, a maior batata do mundo pesa pouco menos de 5 quilos, o que garante a 'Doug', nome dado pela dupla, o título de maior do mundo. Eles já inscreveram o alimento no Guinness e agora aguardam uma resposta. As informações são do G1.

A batata virou uma espécie de celebridade na cidade e ganhou até um carrinho de transporte. Para o casal, a descoberta é um mistério e uma das pequenas surpresas agradáveis da vida. “Colocamos um chapéu nela. E postamos no Facebook, a levamos para passear para dar a ela pouco de sol... é tudo um pouco divertido. É incrível o que diverte as pessoas", diz Colin.

(Reprodução / Donna Craig-Brown)

Atualmente, o alimento fica no congelador da casa de Colin e Donna para não dar mofo. Conforme eles, a batata nunca havia sido plantada na fazenda e, provavelmente, ela foi crescendo por alguns anos após ter se auto-semeado.