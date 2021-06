Casa Branca defende Fauci sobre teoria envolvendo laboratório chinês

A Casa Branca saiu em defesa do seu principal conselheiro sobre a pandemia de covid-19, o médico Anthony Fauci, após mensagens de email do especialista virem à público e gerarem controvérsia. Sua postura diante do caso atraiu elogios e críticas. Nesta sexta-feira (4), o próprio presidente dos EUA, Joe Biden, declarou que confia nas afirmações de Fauci.

Os emails do médico levantaram dúvidas sobre sua concordância com a rejeição, por Pequim, da teoria de que a pandemia teria começado com um acidente em um laboratório em Wuhan. Uma série de mensagens de Fauci sobre o início do surto foi divulgada esta semana para a mídia sob um pedido de acesso à informação.

Em email enviado em abril passado, um executivo de uma instituição de caridade de saúde agradeceu a Fauci por declarar publicamente que as evidências científicas não apoiam a teoria do vazamento em laboratório. Em entrevista à CNN, Fauci disse que o email foi retirado do contexto pelos seus críticos e que ele tinha uma "mente aberta" sobre a origem do vírus.

"Você pode interpretar errado da maneira que quiser", disse ele. "Esse email era de uma pessoa me agradecendo e dizendo 'obrigado' por algo que ela pensou que eu disse, e eu disse que acho que a origem mais provável é um salto entre espécies. Eu ainda acho que é, ao mesmo tempo que estou mantendo a mente aberta de que pode ter sido um vazamento de laboratório." E acrescentou: "Acho a ideia de que os chineses tenham planejado algo deliberadamente para que pudessem se matar assim como outras pessoas bastante rebuscada. Isso é um pouco exagerado".

Aliados do especialista dizem que as mensagens de Fauci mostram nada mais do que um servidor público dedicado tentando navegar os primeiros dias de uma pandemia que ocorre uma vez por século. Mas seus críticos estão sugerindo que ele pode ter se envolvido no acobertamento de um suposto vazamento, e até afirmam que ele cometeu um perjúrio ao depor ao Congresso.

Durante coletiva de imprensa na última quinta-feira (3), o presidente norte-americano afirmou que o governo acredita que Fauci "desempenhou um papel incrível em manter a pandemia sob controle, sendo uma voz para o público durante ao longo desta pandemia." Ao ser questionado por um repórter se ele ainda tinha confiança no especialista, Biden afirmou que sim. E embora não haja provas de que a covid-19 tenha saído de um laboratório chinês, o presidente ordenou uma revisão do assunto que irritou a China.

As autoridades chinesas vincularam os primeiros casos de covid-19 a um mercado de frutos do mar em Wuhan, levando os cientistas a teorizarem que o vírus foi transmitido aos humanos pelos animais. Mas relatos recentes da mídia norte-americana têm sugerido evidências crescentes de que o vírus poderia, em vez disso, ter surgido de um laboratório em Wuhan, talvez por um vazamento acidental.