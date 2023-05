Carrossel giratório quebra em alta velocidade e deixa feridos na Rússia; vídeo

Um acidente em um parque de diversões na cidade de Oremburgo, Rússia, deixou cerca de 20 pessoas feridas, incluindo seis crianças, quando um carrossel giratório quebrou em alta velocidade. Um vídeo do incidente mostra a base central do brinquedo "afundando", com gritos das pessoas que estavam no local. As imagens também mostram pessoas resgatando os feridos.

De acordo com a agência de notícias Tass, três pessoas estão em estado grave e foram levadas para hospitais. A administração do parque disse que a empresa responsável pelo brinquedo havia cumprido os trâmites legais e afirmou que o carrossel era seguro. No entanto, o gabinete do prefeito da região informou que o acidente foi causado por falha mecânica.

A instalação do carrossel giratório no parque foi recente, conforme fontes locais. A administração do parque afirmou que especialistas serão chamados para dar suas conclusões e que a rescisão do contrato de concessão do parque é possível. Até o momento, não houve mortes registradas em decorrência do acidente.