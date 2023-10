Carro da polícia avança sinal vermelho e mata brasileiro em Londres

O brasiliense Cristopher de Carvalho, de 26 anos, conduzia uma motocicleta em Londres quando foi atingido por um carro da polícia inglesa, que avançou o sinal vermelho em um cruzamento, na quinta-feira (12). O jovem havia se mudado há um mês para capital britânica a fim de conseguir um emprego junto com a esposa, Jennyfer Ketlyn dos Santos, de 24 anos.

Cristopher estava a caminho de uma lanchonete e era acompanhado pelo primo Wandeson Alves, de 26 anos, também brasiliense, que conduzia outra motocicleta. Apenas Cristopher foi atingido. Devido ao acidente, uma costela fraturada da vítima perfurou o pulmão causando o óbito.

Cristopher estava feliz de morar na Inglaterra. (Arquivo pessoal)

Wandeson relatou que as equipes de socorro ficaram no local por cerca de 40 minutos até que uma ambulância levou Cristopher para um hospital distante uma hora do local do acidente.

“Havia outros mais próximos, mas disseram que só aquele (hospital) tinha preparo para a situação”, contou. O brasileiro foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu.

No local do acidente, pessoas depositaram flores ao lado da bandeira do Brasil em homenagem a Cristopher. (Arquivo pessoal)

Segundo o Metrópoles, a polícia inglesa de ainda não havia se pronunciado sobre a morte do brasileiro. A única informação recebida pela família de Cristopher recebeu foi de que, pelo fato de a colisão ter envolvido a força de segurança, outro órgão terá que conduzir a investigação do caso.