Carro atropela multidão em Munique e deixa 28 feridos; condutor é preso

Um carro avançou sobre uma multidão em Munique, na Alemanha, nesta quinta-feira (13/2), deixando 28 pessoas feridas, de acordo com informações da polícia local. Duas vítimas estão em estado grave e helicópteros foram usados no resgate. O incidente aconteceu durante uma manifestação ligada a uma greve do setor de transportes, organizada pelo sindicato Verdi.

O motorista, um afegão de 24 anos, foi preso no local. Segundo as autoridades, ele é solicitante de asilo e tem passagens pela polícia por crimes de roubo e tráfico de drogas. Durante a prisão, um tiro foi disparado contra o veículo. O governador da Baviera, Markus Söder, afirmou que há indícios de que o atropelamento possa ter sido um ataque.

“Provavelmente é um ataque, existem muitos indícios disso”, disse Söder. O chanceler alemão, Olaf Scholz, declarou que o responsável “tem que ser punido e deixar o país”.

A manifestação atingida pelo atropelamento contava com cerca de 1.500 pessoas, segundo a polícia. O acidente ocorreu por volta das 10h30 (horário local), a 500 metros da estação central de trem de Munique e a 1,5 quilômetro do local onde será realizada a Conferência de Segurança de Munique, prevista para começar na sexta-feira (14).

O prefeito de Munique, Dieter Reiters, informou que há crianças entre os feridos. Equipes de resgate, bombeiros e policiais isolaram a área e pedem ajuda da população para reunir informações sobre o caso.

O incidente ocorre poucos dias antes das eleições parlamentares na Alemanha e em meio ao aumento de tensões ligadas à segurança pública no país. Nos últimos meses, ataques violentos em outras cidades alemãs, incluindo atropelamentos e esfaqueamentos, também chamaram a atenção.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Emily Melo, repórter do Núcleo de Política e Economia)