Candidato sofre infarto e adversária salva sua vida no Uruguai

Um candidato às eleições departamentais e municipais do Uruguai sofreu um infarto durante o comício de apresentação das postulações de sua força política, e foi sua adversária, médica de profissão, quem salvou sua vida.

O incidente ocorreu na noite de segunda-feira (17) durante um evento na cidade de Rocha, cerca de 200 km a leste de Montevidéu, conforme relatado na rede social X pelo senador Andrés Ojeda, ex-candidato presidencial pelo Partido Colorado e atual secretário-geral dessa agremiação de centro-direita.

Roberto Méndez Benia, candidato a intendente do departamento de Rocha, desmaiou enquanto discursava "e teve que ser reanimado ali mesmo" por sua oponente, Patricia Sánchez, que havia acabado de terminar sua fala.

"Ela o manteve com vida até a chegada da ambulância, que o levou até o CTI (centro de cuidados intensivos) do hospital mais próximo. Felizmente, Méndez Benia recobrou a consciência e está lúcido. Desejamos uma rápida recuperação!", escreveu Ojeda, junto a fotografias dos dois candidatos.

O Uruguai, um país com 3,4 milhões de habitantes, celebrará no domingo, 11 de maio, eleições nos 19 departamentos e 127 municípios do país.

As eleições marcarão o fim do ciclo eleitoral que começou em junho de 2024 com as internas partidárias, continuou em outubro com as eleições presidenciais e legislativas e, em novembro, com o segundo turno no qual o esquerdista Yamandú Orsi foi eleito presidente.