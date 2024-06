Canadá pede que seus cidadãos deixem o Líbano 'enquanto ainda podem'

O Canadá fez um apelo para que seus cidadãos deixem o Líbano "enquanto ainda podem" e há voos comerciais disponíveis, devido ao risco de uma escalada de violência na região entre Israel e o movimento libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã.

"A situação de segurança no Líbano está se tornando cada vez mais volátil e imprevisível devido a uma escalada de violência entre o Hezbollah e Israel, e pode se deteriorar ainda mais sem aviso prévio", disse a ministra das Relações Exteriores, Melanie Joly.

"Se o conflito se intensificar”, considerou, será mais difícil deixar o país, e o Canadá teria mais dificuldade para dar atenção consular aos canadenses que vivem no Líbano.

VEJA MAIS

O governo do Canadá não ofereceu evacuar seus nacionais. Em vez disso, emitiu um alerta para evitar viagens ao Líbano.

As tensões no Oriente Médio têm aumentado nos últimos dias com trocas de tiros entre Israel e o Hezbollah.