Mundo

Mundo

Câmara dos EUA pretende retormar atividades se Senado aprovar projeto para reabrir governo

Estadão Conteúdo

O presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Mike Johnson, afirmou nesta terça-feira, 4, que retomará as atividades da casa, se o Senado conseguir aprovar o projeto orçamentário para reabrir o governo. A Câmara aprovou na segunda-feira, 3, um período de "trabalho distrital" até domingo, 9, que suspende a tramitação e votação de projetos nesses dias.

Johnson, contudo, disse que não espera que os líderes democratas no Congresso, o senador Chuck Schumer e o deputado Hakeem Jeffries, votem a favor do orçamento.

O presidente da Câmara reconheceu ainda que o projeto precisará de ajustes, como possivelmente estender a duração do orçamento até janeiro. "Perdemos muito tempo nas discussões e com o shutdown, não podemos correr riscos estendendo só até dezembro", pontuou, em coletiva de imprensa nesta tarde.

"Estamos correndo contra o relógio", disse Johnson. "Talvez tenham pessoas felizes em ver o maior shutdown da história, mas não estamos aqui para jogar um jogo político."

A paralisação do governo federal chegou ao seu 35º dia nesta terça-feira, empatando com o shutdown recorde de 2018-2019, também sob a gestão do presidente Donald Trump.

Na mesma coletiva, a secretária do Trabalho, Lori Chavez-DeRemer, alertou que já enviou cartas para todos os 50 Estados americanos sobre a suspensão de auxílio-desemprego, caso o shutdown continue. "Esta é a próxima etapa, temos muitas pessoas que podem não receber o auxílio neste mês", disse. "E sim, isso já está impactando a força de trabalho".

Chavez-DeRemer afirmou que o governo está comprometido em soltar relatórios com dados sobre a economia e o mercado de trabalho o mais rápido possível, assim que o governo for reaberto.

