Cachorro herói que ajudou a encontrar crianças na Colômbia segue desaparecido

O cachorro Wilson, um pastor belga de seis anos que participava das buscas pelas crianças desaparecidas após a queda de um avião na Colômbia há 40 dias, continua desaparecido. O animal ajudou a localizar o avião e os corpos dos três adultos que morreram.

Ainda na sexta-feira, 9, as quatro crianças foram encontradas com vida. Eles pertencem à etnia indígena uitoto e têm 13, nove e quatro anos, além de um bebê de 11 meses, que completou um ano durante o período na selva.

O Exército colombiano informou que pegadas do animal foram encontradas junto com marcas que poderiam ser das crianças. Mas, no momento do resgate, o cachorro não estava com elas. O presidente Petro disse neste sábado, 10, que não há novas informações a respeito de Wilson. Dessa forma, a tristeza e o mistério sobre seu paradeiro virou assunto nas redes sociais.

Segundo o jornal colombiano "Cambio", Wilson foi solto na quarta-feira da semana passada em uma área para tentar encontrar as crianças e, até o momento, não havia regressado, apesar do seu treinamento.

