Cachorro filhote passa por cirurgia de emergência após comer item inusitado de tutora

Uma cachorrinha chamada Molly, de 10 meses, precisou passar por cirurgia de emergência após comer três meias da tutora. O caso inusitado foi registrado em Dublin, na Irlanda. Kerrylee Hempenstall contou que a filhote de bernedoodle ficou estranha ao longo do dia e a levou na clínica veterinária.

A equipe médica veterinária detectou a presença de "grande pacote de materiais estranhos" alojado no estômago. "Ficamos muito chocados ao saber que foi porque ela comeu três meias", disse Kerrylee, conforme o "NY Post".

A veterinária Katie Dwan, do Primrose Hill Veterinary Hospital (LPHVH), também ficou chocada. "Realizei uma laparotomia exploratória para identificar e recuperar o corpo estranho que bloqueava o trato digestivo de Molly e rapidamente percebi que Molly havia engolido três meias", explicou.

O procedimento foi complicado porque as meias estavam espalhadas por seu trato digestivo. "Isso tornou a cirurgia um pouco mais complicada do que prevíamos originalmente, com dois procedimentos necessários: uma gastrotomia e uma enterotomia, para as meias serem removidas com segurança", completou a veterinária.