Caçador afirma ter fotografado 'alienígena nu e cabeçudo'; veja

Um homem afirmou ter fotografado um “alienígena nu e cabeçudo” durante uma caçada no meio da noite em Redgate, no estado de Montana, Estados Unidos. O local é famoso por ter relatos de moradores sobre supostas atividades paranormais e avistamentos de Ovnis. As informações são do portal Metrópoles.

O autor da imagem em baixa resolução é Donald Bromley. Ele disse a princípio, pensou que a figura capturada pela câmera era uma pessoa, no entanto, depois de analisar o vulto mais atenciosamente, Bramley constatou que a criatura “não era desse mundo”.

“Quanto mais eu olho para ele, mais percebo que tudo combina com uma persona alienígena: a grande cabeça bulbosa, e o fato dele não parecer usar roupas, sendo uma espécie transparente”, argumentou.

Ele ainda declarou ter conversado com moradores locais, que relataram experiências bizarras. A foto foi registrada há dois anos, mas voltou ao centro de debates em Montana depois da entrevista de Bramley sobre o caso. Além disso, um cineasta das redondezas anunciou que fará um filme sobre os eventos paranormais de Redgate, tendo a foto do caçador como destaque.

