Caça da Rússia derruba drone militar dos Estados Unidos no Mar Negro

Nesta terça-feira (15), um caça russo derrubou um drone militar dos Estados Unidos no Mar Negro, que fica entre a Europa e a Ásia e faz fronteira com a Rússia e a Ucrânia, entre outros países. A informação foi confirmada pelas autoridades americanas. “Nossa aeronave MQ-9 estava conduzindo operações de rotina no espaço aéreo internacional quando foi interceptada e atingida por uma aeronave russa, resultando em um acidente e na perda total do MQ-9”, declarou, em comunicado, o general da Força Aérea dos EUA na região James Hecker.

Um porta-voz da Casa Branca classificou o incidente como inseguro, pouco profissional e imprudente.

Dois jatos russos Su-27 realizaram a interceptação do drone de vigilância "Reaper" dos EUA. Um deles atingiu a hélice do drone fazendo com que ele caísse na região.

De acordo com militares americanos, várias vezes antes da colisão, os caças russos despejaram combustível no MQ-9 e voaram na frente dele em manobras inseguras.

O presidente americano Joe Biden já foi notificado sobre o ocorrido. A Rússia ainda não se pronunciou sobre o caso.