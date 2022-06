Brasileiro viaja ao espaço em nave de Jeff Bezos

O engenheiro de produção Victor Hespanha se tornou o segundo brasileiro a viajar ao espaço e o primeiro turista espacial do país. O mineiro participa do voo da Blue Origin, empresa do bilionário Jeff Bezos, que decolou às 10h deste sábado, 04, (horário de Brasília), no Texas, nos Estados Unidos.

A conquista do lugar na missão veio após Victor Hespanha ter sido sorteado em uma ação da Crypto Space Agency (CSA). Ele comprou um NFT (token não fungível) no valor de R$ 4 mil e foi contemplado com a viagem.

Com isso, Hespanha se torna o segundo brasileiro a viajar ao espaço, 16 anos após a missão que contou com a participação do astronauta brasileiro Marcos Pontes. Em 2006, Pontes foi selecionado pela Academia Brasileira de Ciências, viajou na nave russa Soyuz e passou oito dias em missão realizando testes de microgravidade na Estação Espacial Internacional. De 2019 a 2022, inclusive, ele chegou a ocupar o cargo de Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações.

A missão NS-21 fará um voo do tipo suborbital com duração de cerca de 10 minutos. É o tempo necessário para que o foguete alcance uma altitude de cerca de 100 km e depois cair em queda livre de volta à Terra. Em julho do ano passado, o bilionário Jeff Bezos fez uma viagem semelhante.

No total, são seis tripulantes, todos turistas espaciais. São eles: Katya Echazarreta, a primeira mulher mexicana a viajar ao espaço; o investidor Evan Dick; o piloto de jato executivo Hamish Harding; o executivo do mercado imobiliário Jaison Robinson; e Victor Vescovo, fundador de uma empresa de investimentos.